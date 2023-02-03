В ЛНР сообщили о взятии еще одного поселка ВС России взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике, сообщил врио главы Лисичанска Андрей Скорый в видеообращении, передает Telegram-канал «Луганскинформцентр». Он поблагодарил российскую армию за освобождение населенного пункта.

Белогоровка уже наша, — сообщил Скорый.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 февраля сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» вместе со 2-й бригадой 2-го армейского корпуса закрепились в поселке Веселое в Запорожской области, отбив у ВСУ стратегически важный опорный пункт. Он отметил, что этому предшествовала серия эффективных атак российских войск на противника. По его словам, взятие Веселого является продолжением успешных наступательных действий бойцов «Ахмата» в зоне СВО.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ несут большие потери, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. По его словам, Киев не считается с потерями и отправляет на убой все новые подразделения украинской армии.