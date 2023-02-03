Кадыров сообщил о взятии поселка Веселое бойцами «Ахмата»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» вместе со 2-й бригадой 2-го армейского корпуса закрепились в поселке Веселое в Запорожской области, отбив у ВСУ стратегически важный опорный пункт. Он отметил, что этому предшествовала серия эффективных атак российских войск на противника. По его словам, взятие Веселого является продолжением успешных наступательных действий бойцов «Ахмата» в зоне СВО.

Кадыров сообщил, что на данный момент чеченские спецназовцы находятся в более выгодном положении, чем вражеские подразделения, и планируют продолжить успешное продвижение. Он добавил, что в руках бойцов «Ахмата» находятся многочисленные трофеи, доставшиеся им после взятия опорного пункта. Глава Чечни поблагодарил их за смелую и эффективную работу и выразил уверенность в победе российской стороны в ходе украинского конфликта.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» провели в зоне спецоперации тренировку по уничтожению танков Leopard и Abrams, По его словам, репетиция прошла успешно.

До этого командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что российские подразделения могут взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора. Об этом говорят нынешние серьезные потери Украины на передовой.