Кадыров показал, как бойцы «Ахмата» тренируются уничтожать западные танки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Бойцы спецназа «Ахмат» провели в зоне спецоперации тренировку по уничтожению танков Leopard и Abrams, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, репетиция прошла успешно.

В зоне проведения специальной военной операции идет генеральная репетиция уничтожения хвалёных «Леопардов» и «Абрамсов». Помощник Главы ЧР, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населенного пункта Веселое ДНР МТ-ЛБ иностранного производства, — заявил Кадыров.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве, которая завершилась 80 лет назад победой советских войск. По его словам, нынешнему руководству Германии следует объяснить гражданам, зачем было помогать киевскому режиму готовиться к войне с Россией и втягивать в противостояние немецкий народ.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила, что необходимо запретить игрушки в виде немецких танков Leopard 2, американских Abrams и другой военной техники стран НАТО. По мнению парламентария, производители должны изображать символику Альянса на игрушках таким образом, чтобы у детей возникло «желание с ними расправиться с помощью российских танков».