В Госдуме объявили войну игрушечным танкам с символикой НАТО Депутат Госдумы Останина призвала запретить детские игрушки с символикой НАТО

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Игрушки в виде немецких танков Leopard 2, американских Abrams и другой военной техники стран НАТО необходимо запретить, заявила Daily Storm глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По мнению парламентария, производители должны изображать символику Альянса на игрушках таким образом, чтобы у детей возникло «желание с ними расправиться с помощью российских танков».

Пожелать бы нашим производителям, чтобы это были симпатичные детские игрушки, которые вызывали бы интерес со стороны наших детей. А пропагандировать символику этих стран я бы не то что сдержалась, а запретила! Сейчас изучим, я дам поручение, запрос сделаем в Роспотребнадзор, — сообщила она.

Первый замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский, в свою очередь, заявил, что вместо запрета игрушек с натовской символикой нужно нарастить производство собственной продукции для детей, например российской военной техники.

В магазинах должно быть больше игрушек с русской военной техникой, чтобы ребенку было чем побеждать, — заявил Козловский.

Ранее «Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактную продукцию с изображением Чебурашки. Так киностудия отреагировала на резко возросшие в последнее время продажи игрушки на сайтах онлайн-ретейлеров. В «Союзмультфильме» отметили, что компания регулярно выявляет факты незаконного использования анимационных образов персонажей.