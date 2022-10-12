В ЛНР рассказали об ударах ВСУ по своим позициям в районе Соледара НМ ЛНР: ВСУ в районе Соледара потеряли связь и бьют по своим позициям

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские войска, дислоцированные в районе Соледара, потеряли связь и бьют по своим же позициям, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram-канале. Он отметил, что ВСУ обстреливают собственные подразделения из минометов.

Факт «дружественного огня» связан с потерей связи, несогласованности действий между подразделениями и командованием, — написал Марочко.

11 октября российские войска успешно выбили украинские подразделения из сел Терны и Новосадовое. Как заявил командир добровольческого батальона «Русский легион» БАРС-13 Сергей Фомченков, линию боевого соприкосновения удалось отодвинуть дальше от дороги, на которую ВСУ пытаются выйти, чтобы перерезать коммуникации и выйти в тыл в Сватово, Кременной, Рубежном и Северодонецке.

7 октября стало известно, что группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил России взяла под контроль Отрадовку и Веселую Долину в ДНР. Также Минобороны РФ заявило о контроле над Зайцево.