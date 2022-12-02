В ЛНР рассказали о возросшем числе дезертиров в ВСУ после слов главы ЕК Марочко сообщил, что в рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы ЕК

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие ВСУ начали самовольно покидать свои позиции после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинских войск за последние девять месяцев, заявил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. По его словам, скандал вокруг украинских потерь крайне негативно отразился на морально-психологическом состоянии войск Украины.

Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций [в зоне проведения спецоперации], пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ, — сказал Марочко.

Он также добавил, что в украинском обществе отмечается резкий рост социального напряжения. По его словам, родственники украинских военных, несмотря на угрозы ареста, начали штурмовать военкоматы в своих городах.

Ранее фон дер Ляйен опубликовала в Twitter видеообращение, в котором говорилось, что свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли с конца февраля 2022 года.

Позднее из Twitter главы Еврокомиссии это видеообращение было удалено, после чего была опубликована его отредактированная версия без упоминания потерь. Представитель ЕК Дана Спинант подчеркнула, что в прошлой версии выступления фон дер Ляйен содержалась неточность в данных.