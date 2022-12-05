В ЛНР назвали число погибших при обстреле общежитий в Алчевске Мэр Алчевска Апшев: при обстреле общежитий погибли три человека, 15 пострадали

Фото: V_Zelenskiy_official/t.me

В результате обстрела трех общежитий Донбасского государственного института (ДонГТИ) в Алчевске погибли три человека, сообщил мэр города Альберт Апшев в Telegram. Также 15 человек получили ранения разной степени тяжести. По его словам, шесть ударов было нанесено из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В 05:55 ракетным ударом повреждены три общежития ДонГТИ (Донбасского государственного института), которые также являлись и пунктом временно размещения переселенцев. <...> Вооруженные силы Украины рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по городу выпущены шесть ракет. Три человека, по предварительным данным, погибли, минимум 15 человек ранены, — написал Апшев.

Позднее он уточнил, что одно из трех обстрелянных зданий находится в критическом состоянии с обрушением с девятого по шестой этаж, в двух других повреждены кровельное покрытие и остекление.

Накануне Апшев сообщил, что в городе попали под обстрел здания местного техникума. Он подчеркнул, что здание общежития было разрушено полностью, в самом техникуме были выбиты стекла. По словам Апшева, погибших и пострадавших нет, на месте работают коммунальные службы.

31 октября Апшев сообщил, что ВС Украины обстреляли город Алчевск, в результате чего было разрушено здание гостиницы. Один человек пропал без вести.

До этого представители ЛНР заявили, что в результате обстрела Алчевска ВСУ были повреждены Центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома. По их словам, обстрел производился из РСЗО американского производства HIMARS, в общей сложности было выпущено 12 ракет.