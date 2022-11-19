В «Газпроме» назвали причину пожара на газопроводе под Петербургом «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»: в Ленобласти произошел разрыв газопровода «Белоусово — Ленинград»

Фото: МЧС Ленинградской области

В Ленобласти произошел разрыв газопровода «Белоусово — Ленинград», после чего на энергетическом объекте произошло возгорание, пишет ТАСС со ссылкой на «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». В компании уточнили, что поврежденный участок был отключен от энергетической системы. На место происшествия направили бригаду рабочих. Специалисты проводят подготовку к восстановительным работам. О пострадавших не сообщалось.

Сегодня в 15:32 по московскому времени во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782-м км произошел разрыв магистрального газопровода «Белоусово — Ленинград» с возгоранием. Пострадавших нет. Участок был оперативно отключен. Аварийная бригада ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» была направлена к месту разрыва, ведется подготовка к восстановительным работам, — заявили в компании.

Специалисты «Газпрома» переключают потребителей на газоснабжение от других источников после случившегося.

В комитете по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленобласти сообщили, что в результате возгорания газопровода было принято вынужденное решение об отключении газораспределительной станции (ГРС) «Восточная». Отмечается, что перестала работать часть генерирующего оборудования, вследствие чего частично снижена температура теплоносителя. Котельные переводятся на резервный вид топлива, существует вероятность отключения частного сектора.