В Ленинградской области инженер после ссоры выстрелил в соседа по даче

https://static.news.ru/photo/01cf0ee2-d58b-11ea-b9f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Somchai Kongkamsri/pexels.com

Конфликт двух дачников в городе Сосновый Бор Ленинградской области привёл к тому, что один из них выстрелил в другого из травматического оружия.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, об инциденте рассказал сам раненный 54-летний мужчина. Причина конфликта неизвестна.

Отмечается, что потерпевший обратился в медучреждение для фиксации травмы шеи. После оказания медицинской помощи он направлен на амбулаторное лечение.

Прибывшая на место полиция опросила подозреваемого — 62-летнего инженера одного из местных предприятий. При этом травматический пистолет изъят. Может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

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