В лагере Башкирии подростки заразились смертельно опасной лихорадкой В Башкирии подростки заразились смертельной геморрагической лихорадкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В салаватском лагере «Спутник» в Башкирии подростки заразились геморрагической лихорадкой. Как сообщил Telegram-канал Mash Batash, дети две недели жили в комнатах с мышами, после чего попали в больницу с высокой температурой и отеками.

У старшей, 16-летней, появились проблемы с сердцем и чуть не отказали почки. На причину болезни указала вторая школьница: её покусали мыши, которые в целом чувствуют себя в «Спутнике», как дома, — говорится в сообщении.

После проверки оздоровительного учреждения Роспотребнадзор обнаружил четырёх животных при максимально допустимой норме три особи на лагерь. Учредителю ДОЦ назначили штраф в 10 тысяч рублей. На компанию-дезинфектора составили протокол — ей грозит трёхмесячный запрет на работу или штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в подмосковном санатории «Кратово» несколько детей получили ожоги глаз кварцевой лампой. Школьники проспали всю ночь с включенным прибором, а утром проснулись с травмами. Администрация лагеря предпочла отмалчиваться о ситуации. На учреждение неоднократно жаловались из-за того, что детей обкрадывают, душат, а также избивают другие несовершеннолетние. После отдыха дети возвращаются домой с травмами и инфекциями.