В Кузбассе вновь ввели ограничительные меры из-за коронавируса

Возобновление действия ограничительных мер затронет пять городов Кузбасса, в которых растёт число заболевших коронавирусом.
Так, в Новокузнецке, Мысках, Осинниках, Калтане и Междуреченске предприятия общепита не будут работать до 20 августа 2020 года, исключение сделали для летних уличных веранд. Деятельность культурно-досуговых и спортивных учреждений приостановлена,
Кроме того, в Междуреченске будут закрыты торговые центры, продолжить работу смогут только находящиеся в них банковские отделения, аптеки, салоны связи и продовольственные магазины. Салоны красоты и аттракционы приостанавливают работу, МФЦ принимают граждан по предварительной записи.
На данный момент в регионе выявлено 97 случаев заражения COVID-19.
С начала эпидемии в России диагноз COVID-19 поставили 866 627 пациентам. В 14 490 случаях болезнь закончилась летальным исходом, выздоровело 669 026 человек.
Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введённые из-за коронавируса ограничения могут действовать в столице ещё несколько месяцев. По его словам, нельзя забывать о защитных мерах. Их следует выполнять.
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