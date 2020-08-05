В Кузбассе вновь ввели ограничительные меры из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/be83889c-d7a7-11ea-a0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: press_centr_mgo/vk.com

Возобновление действия ограничительных мер затронет пять городов Кузбасса, в которых растёт число заболевших коронавирусом.

Так, в Новокузнецке, Мысках, Осинниках, Калтане и Междуреченске предприятия общепита не будут работать до 20 августа 2020 года, исключение сделали для летних уличных веранд. Деятельность культурно-досуговых и спортивных учреждений приостановлена, сообщают «Вести-Кузбасс».

Кроме того, в Междуреченске будут закрыты торговые центры, продолжить работу смогут только находящиеся в них банковские отделения, аптеки, салоны связи и продовольственные магазины. Салоны красоты и аттракционы приостанавливают работу, МФЦ принимают граждан по предварительной записи.

На данный момент в регионе выявлено 97 случаев заражения COVID-19.

С начала эпидемии в России диагноз COVID-19 поставили 866 627 пациентам. В 14 490 случаях болезнь закончилась летальным исходом, выздоровело 669 026 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введённые из-за коронавируса ограничения могут действовать в столице ещё несколько месяцев. По его словам, нельзя забывать о защитных мерах. Их следует выполнять.