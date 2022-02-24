В курском Тёткино заявили, что не владеют данными про обстрел погранпункта

В администрации посёлка Тёткино (Курская область) рассказали NEWS.ru, что не владеют данными об обстреле погранпункта со стороны Украины. Собеседники подчеркнули, что в населённом пункте работают магазины, «всё в порядке, никаких самолётов, никакого шума». Таким образом в Тёткино прокомментировали сообщение ФСБ РФ о том, что погранпункт РФ в регионе попал под обстрел ВСУ.

Никакой информацией мы не располагаем, всё в обычном режиме. Магазины открыты, всё в порядке. Никаких самолётов, никакого шума, всё в порядке, — отметили в Тёткино.

По информации ФСБ РФ, «около 9:40 со стороны Украины произведён обстрел пункта пропуска Тёткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет».

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выпущенные с Украины снаряды разрушили жилые дома в регионе. Он напомнил, что область граничит с другим государством. Более точное место разрушений не уточняется. В следственных органах региона и в силовых структурах пока не комментируют данную информацию.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.