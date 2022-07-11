В Курской области рекомендовали не использовать дроны в бытовых целях Губернатор Курской области рекомендовал не использовать дроны в бытовых целях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт рекомендовал жителям региона не использовать БПЛА и дроны в бытовых целях, пишет ТАСС. По его словам, у местных военных есть необходимые основания для того, чтобы обеспечить принудительную посадку летательных средств в связи с угрозами, которые исходят от Украины, граничащей с Курской областью.

Если у вас есть дома БПЛА, учитывая текущую ситуацию, мы настоятельно рекомендуем не использовать их сегодня в бытовых целях. Сегодня у наших силовых ведомств достаточно есть технических средств по принудительной посадке этих дронов или организации помех их работе, что приводит к поломкам, — заявил Старовойт.

Губернатор региона отметил, что большая часть дронов, которые заметили в небе над Курской областью, используют физлица. Политик подчеркнул, что за прошлую неделю в региональные ведомства поступило 83 сообщения о том, что в воздушном пространстве над Курском были замечены БПЛА. Старовойт считает, что ограничение на использование беспилотников в бытовых целях способствует сокращению напряженности в работе местных силовиков.

Дроны можно использовать в целях обзора местности и мониторинга объектов. В частности, БПЛА применяются блогерами для съемки живописных кадров с воздуха.

Ранее российские военные испытали в ходе спецоперации на Украине электромагнитные комплексы «Ступор», предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Новое оружие было впервые применено на западе Донецкой Народной Республики.