В Курской области приземлили дрон со взрывчаткой Старовойт: курские пограничники приземлили FPV-дрон средствами РЭБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы приземлили украинский беспилотник со взрывчаткой в Суджанском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, при столкновении с землей дрон взорвался. Жертв и разрушений нет.

Наши пограничники в Суджанском районе приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. При ударе о землю он взорвался. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю бойцов за службу! — написал Старовойт.

Особенностью FPV-дронов является возможность управлять ими от первого лица через виртуальную реальность. Оператор БПЛА видит изображение, получаемое с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеоочков, и видеошлемов.

Накануне Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. По его словам, в общей сложности было зафиксировано шесть прилетов. Часть поселка была обесточена из-за повреждений линий электропередачи.

10 июля курский губернатор также сообщил об обстреле поселка Теткино. По его словам, были зафиксированы восемь прилетов, пострадавших нет, однако повреждения получили несколько домов.