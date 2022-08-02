В Кургане ФСБ задержала мужчину, призывавшего убивать чиновников

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В Кургане ФСБ задержала 36-летнего местного жителя, который призывал убивать чиновников. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что соответствующие посты он размещал в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина публиковал материалы, в которых содержались «призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) представителей государственной власти как социальной группы». В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ.

Представители следственного подразделения УФСБ России по региону обвиняют курганца в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, планировавшего устроить теракт на митинге. У задержанного изъяли самодельную взрывчатку и огнестрельное оружие, которые он собирался применить на массовом мероприятии. Мужчина хотел устроить теракт из-за «личной ненависти» к системе госуправления России.