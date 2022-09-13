В Крыму закрыли кафе, где гости танцевали под песню «Червона калина»

Фото: Социальные сети

Столовая «Арпат» в Бахчисарае, где 10 сентября во время свадьбы гости танцевали под песню «Червона калина», была закрыта на время проведения проверок, заявил замглавы администрации города Арсен Аблаев. По его словам, возникшая ситуация получила громкую огласку в соцсетях, из-за чего правоохранительные службы начали проверку, сообщает телеканал «Миллет».

Мы все должны поддерживать государство и оказывать максимальную поддержку нашим военнослужащим. Главой администрации города принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства, после чего будут приняты решения, — заявил Аблаев.

Ранее диджей Ахтем Гемеджи, включивший на свадьбе украинскую композицию, извинился перед крымчанами за свой поступок. Он признался, что не знал, в каких целях солдаты ВСУ поют песню «Червона калина». По мнению Гемеджи, все национальности в Крыму должны жить в мире и согласии.

Уважаемые крымчане, я поставил музыкальную композицию, которая, как мне позже стало известно, в период специальной военной операции стала использоваться украинскими националистами в качестве антироссийского призыва, — заявил диджей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что организаторы и участники публичных мероприятий в Крыму, на которых распеваются националистические песни и скандируются проукраинские лозунги, будут привлечены к ответственности. По его словам, таких людей необходимо освобождать от занимаемых должностей и принимать на их счет «иные меры в рамках законодательства».