В Крыму установлен антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/419e35ca-decd-11ea-b23c-fa163e074e61_660.jpg Фото: yalta.rk.gov.ru

В Крыму за сутки зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем в регионе с начала пандемии.

По словам главы республики Сергея Аксёнова, 14 случаев выявлены при обращении граждан за медпомощью, 18 — среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими и 19 — при скрининге здорового населения.

Всего в Крыму зарегистрировано 1715 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 1190 человек, жертвами инфекции стали 19 жителей полуострова.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, — написал Аксёнов в Facebook.

Он также призвал крымчан не заниматься самолечением при появлении симптомов острых респираторных инфекций и в обязательном порядке сообщить о себе в поликлинику.

Ранее NEWS.ru писал, что российские регионы с неблагополучной эпидситуацией первыми получат отечественную вакцину от COVID-19 «Спутник V». При вакцинации помимо вспышки в регионах будут учитываться риски контакта человека с коронавирусными больными на рабочем месте — это врачи, педагоги, продавцы и другие. Тем, кто уже перенёс болезнь, ставить прививку не будут.