В Крыму рассказали, от чего зависит успех курортного сезона

https://static.news.ru/photo/2a3e9926-a343-11ea-9621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Открытие полноценного транспортного сообщения с Крымом является залогом успеха курортного сезона на полуострове, заявил глава комитета парламента республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Надо понимать, что есть брони, которые «висят» ещё с апреля, а люди не знают — оставлять их или не оставлять. Сейчас непонятно, когда будет запущено межрегиональное сообщение — железнодорожное и авиа, — передаёт РИА Новости его слова.

Он подчеркнул, что пока сложно говорить о курортном сезоне в июле-августе, так как в Крыму ещё не началось открытие санаториев с медицинской лицензией.

Кроме того, по мнению Черняка, залогом успеха сезона является также низкий уровень заболеваемости коронавирусом в регионе.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Крыма разработали три этапа возобновления работы санаторно-курортного комплекса на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма.