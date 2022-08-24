В Крыму продлили действие желтого уровня террористической опасности

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Глава Крыма Сергей Аксенов до 8 сентября продлил действие желтого уровня террористической опасности в приграничных районах полуострова. В своём Telegram-канале он уточнил, что мера будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей, — подчеркнул он.

Кроме того, желтый уровень террористической опасности будет продлен на объектах миниcтерства транспорта Крыма, регионального министерства жилищно-коммунального хозяйcтва, Минздрава полуострова, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации реcпублики, добавил Аксенов.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии и гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский ранее заявил, что туристическая сфера Крыма в этому году загружена только на 60%. По его словам, нынешний сезон оказался не слишком успешным для региона.