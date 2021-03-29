В Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за санкции против РФ

https://static.news.ru/photo/7f36e27e-9129-11eb-8a8c-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

В Крыму благодарны властям Канады и Австралии за расширение санкций против РФ и самого полуострова за бесплатную рекламу местных красот и достопримечательностей. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции в отношении двух российских и украинских физических лиц, а также против четырёх предприятий в Крыму. Также санкции были введены со стороны Австралии. Под ограничительные меры попали четыре юридических лица и одно физлицо, которые были связаны со строительством Крымского моста.

Как отметил Черняк, указанные санкции являются отличной рекламой для крымских курортов. По его словам, до коронавирусной пандемии полуостров посетили туристы более чем из 150 государства. И многие иностранцы узнали о Крыме именно из-за ограничительных мер.

Санкции работают, как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова, — цитирует главу комитета РИА Новости.

Черняк добавил, что западным странам стоит понять, что динамичное развитие полуострова не получится остановить при помощи введения ограничительных мер.

Как ранее передавал NEWS.ru, Крымский мост — это попытка закрепить контроль России над Крымским полуостровом, который был якобы незаконно аннексирован, заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн. А лица, против которых введены санкции, якобы причастны к попыткам «узаконить аннексию Россией Крыма и Севастополя».