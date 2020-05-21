В Красноярском крае активизировались клещи

Массовое нашествие клещей наблюдается в Красноярском крае. Только в период с 15 по 21 мая с жалобами на укусы этих насекомых обратились 2388 жителей региона, среди которых 536 детей.
Об этом
Из-за тёплой зимы и жаркой весны число клещей достигает 214 особей на километр при безопасном уровне в 0,5 особей на километр. Специалисты региона нашли в 32,7% обследованных клещей возбудителя боррелиоза, в 3,2% — моноцитарного эрлихиоза, в 2,4% — анаплазмоза, в 1,8% — энцефалита.
Ранее NEWS.ru писал о том, что клещи проснулись раньше срока в Москве и Подмосковье.
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