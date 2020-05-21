В Красноярском крае активизировались клещи

https://static.news.ru/photo/3085c0c8-9c15-11ea-817a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое нашествие клещей наблюдается в Красноярском крае. Только в период с 15 по 21 мая с жалобами на укусы этих насекомых обратились 2388 жителей региона, среди которых 536 детей.

Об этом сообщает МК в Красноярске. Клещи чаще всего атаковали людей в Дивногорске, Енисейске, Лесосибирске, Шарыпове, а также в Ачинском, Большемуртинском и Курагинских районах. В региональном отделении Роспотребнадзора предупреждают, что риск столкнуться с клещами есть во всех окрестностях краевого центра.

Из-за тёплой зимы и жаркой весны число клещей достигает 214 особей на километр при безопасном уровне в 0,5 особей на километр. Специалисты региона нашли в 32,7% обследованных клещей возбудителя боррелиоза, в 3,2% — моноцитарного эрлихиоза, в 2,4% — анаплазмоза, в 1,8% — энцефалита.

Ранее NEWS.ru писал о том, что клещи проснулись раньше срока в Москве и Подмосковье.