В Краснодарском крае вернули арт-объект, похожий на секс-игрушку

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В Краснодарском крае вернули на место демонтированную скульптуру «Капля», который местные жители сравнивали с секс-игрушкой, сообщает «Подъем». По информации издания, у арт-объекта слегка укоротили ножку. Стоимость скульптуры оценивается в 2,3 млн рублей.

Глава Северского сельского поселения Алексей Анашкин в разговоре с изданием подчеркнул, что арт-объект установили не в том виде, в каком он был предусмотрен проектом. Теперь местные жители называют арт-объект не «Каплей», а «слезой».

Ранее глава службы муниципального заказа Андрей Шилин сообщил, что в Костроме не будут устанавливать «самую уродливую Снегурочку России» к новогодним праздникам. Как пояснил чиновник, это связано с нехваткой денег на закупку нового светового оборудования для каркаса. Жители Костромы увидели необычную Снегурочку в конце 2019 года. Горожане сразу окрестили ее самой уродливой в стране и «сестрой Аленушки из Нововоронежа».

До этого президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Бронзовый трехметровый монумент лидеру кубинской революции находится на площади Кастро на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц в столичном районе Сокол.