В Костроме отказались от «самой уродливой Снегурочки» России

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В Костроме не будут устанавливать к новогодним праздникам «самую уродливую Снегурочку России», пишет «Подъем» со ссылкой на главу службы муниципального заказа Андрея Шилина. Как пояснил чиновник, это связано с нехваткой денег на закупку нового светового оборудования для каркаса.

Мы смогли только ревизию самого металлокаркаса выполнить. Это же светящаяся конструкция, не памятник, не монумент. Но из-за того, что у нас, скажем, определился некий дефицит бюджетных средств в сложившейся ситуации, мы световое оборудование решили не закупать. При ревизии выяснилось, что пришло в негодность оно, подлежит замене, - заявил Шилин.

Он также добавил, что совсем списывать Снегурочку в утиль не планируется.

Если ситуация, скажем, выровняется, в следующем году закупим световое оборудование и, соответственно, будет стоять, - добавил чиновник.

Костромскую Снегурочку показали жителям Костромы в конце 2019 года. Горожане сразу окрестили ее самой уродливой в стране и «сестрой Алёнушки из Нововоронежа».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал средние цены на новогодний отдых в самых популярных у россиян странах. Он отметил, что в целом стоимость путевок снизилась из-за низкого спроса во время мобилизации, а россияне в основном покупают туры с размещением в пятизвездочных отелях.