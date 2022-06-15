В Краснодаре задержан пытавшийся поджечь здание ФСБ «коктейлем Молотова»

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В Краснодаре задержали 46-летнего уроженца Волгоградской области, который бросил «коктейль Молотова» в здание местной ФСБ, передает Telegram-канал SHOT. Поджигателем оказался ранее судимый Игорь Паскарь. Диверсия не удалась, загорелся только коврик у входа в ведомство.

По предварительным данным, инцидент произошел около 16 часов по местному времени. Паскарь бросил бутылку с горючей жидкостью в направлении двери. Однако вспыхнул только коврик, который сразу же потушили сами силовики, помощь пожарных им не потребовалась.

Помимо горючей смеси у поджигателя нашли тюбики с желтой и синей краской. Отмечается, что мужчина ранее уже был судим за кражу и наркотики.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала подозреваемого в поджоге нескольких военкоматов в Удмуртии. Им оказался бывший сельский учитель Илья Фарбер, ранее осужденный за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.

По данным следствия, мужчина приехал в гости к родственникам в посёлок Игра, где совершил два нападения на военкоматы. В ходе обыска у него обнаружили две канистры с бензином, проволоку, марганцовку, воронки, пять банковских карт и три айфона.