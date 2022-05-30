Поджигателем военкомата в Удмуртии оказался сельский учитель

Илья Фарбер / Фото tverigrad.ru

ФСБ России задержала подозреваемого в поджоге нескольких военкоматов в Удмуртии. Им оказался бывший сельский учитель Илья Фарбер, ранее осужденный за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, передаёт Telegram-канал Baza.

Хотел узнать, на что я способен. Способен ли я такое сделать, — сказал Фарбер, отвечая на вопрос о мотивах поджога.

По данным следствия, мужчина приехал в гости к родственникам в посёлок Игра, где совершил два нападения на военкоматы. В ходе обыска у него обнаружили две канистры с бензином, проволоку, марганцовку, воронки, пять банковских карт и три айфона.

Следствие предполагает, что ночью 21 мая Фарбер кинул «коктейль Молотова» в пункт военного призыва. В результате инцидента полностью выгорел один из кабинетов — пожар удалось быстро потушить.

Через несколько дней нападение совершили ещё на один военкомат Игры. Учреждение сильно пострадало из-за поджога: пламя распространилось на несколько помещений и добралось до серверной, где хранили служебную документацию и данные о ветеранах Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, сколько платят спецслужбы Украины тем, кто проводит поджоги российских военкоматов. Издание Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что вознаграждение составляет 30 тысяч рублей, а провокаторами чаще всего становятся наркоманы, маргиналы и подростки.