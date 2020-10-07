В Камчатском крае рекультивируют полигон ядохимикатов

https://static.news.ru/photo/5a6b5188-08a7-11eb-9a41-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamgov.ru

Администрация Камчатского края приняла решение рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов вне зависимости от того, произошла там утечка токсичных веществ или нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

В начале октября в соцсетях распространились фото и видео Халактырского пляжа на Камчатке, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Ряд жителей региона пожаловались на недомогание после контакта с водой. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения моря, включая техногенное воздействие и природный фактор.

NEWS.ru писал, что накануне сотрудники независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов — именно они могли стать причиной загрязнения вод на Камчатке.

По мнению президента Совета по экологическому строительству Дмитрия Березуцкого, природе был нанесён значительный ущерб, последствия которого будут проявляться в мутациях. Эксперт также добавил, что вне зависимости от обсуждаемых версий причиной стали действия человека.