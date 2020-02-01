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Заражённые африканской чумой свиней дикие кабаны были обнаружены в Калмыкии. В районе посёлка Южный в связи с этим был введён карантин.

Как передаёт «Интерфакс-ЮГ», туши четырёх павших кабанов нашли охотники возле Чограйского водохранилища. Специалисты в настоящее время изучают охотничьи угодья в округе, чтобы выяснить, насколько массовым был падёж животных. Замначальника отдела ветеринарного контроля и надзора районного управления Россельхознадзора Елена Бадмаева уточнила, что найденные туши уже уничтожены.

К инфицированному объекту возможен доступ только ветеринарных специалистов, введён карантин. Вирус этот — высоко контагиозное заболевание, к которому восприимчивы дикие кабаны и свиньи, — отметила Бадмаева.

Как сообщал NEWS.ru, власти Южной Кореи приняли решение возвести заграждения недалеко от границы с КНДР, чтобы ограничить передвижение заражённых чумой кабанов.