Заражённые африканской чумой свиней дикие кабаны были обнаружены в Калмыкии. В районе посёлка Южный в связи с этим был введён карантин.
Как
К инфицированному объекту возможен доступ только ветеринарных специалистов, введён карантин. Вирус этот — высоко контагиозное заболевание, к которому восприимчивы дикие кабаны и свиньи, — отметила Бадмаева.
Как сообщал NEWS.ru, власти Южной Кореи приняли решение возвести заграждения недалеко от границы с КНДР, чтобы ограничить передвижение заражённых чумой кабанов.
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