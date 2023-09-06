В Калининграде рабочий пережил разряд в 10 тысяч вольт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Калининградские врачи спасли 43-летнего электромонтажника Сергея Нигая, который в апреле едва не погиб от разряда в 10 тысяч вольт, передает РЕН ТВ. Мужчина провел в искусственной коме 40 дней, а после два месяца находился в отделении реанимации и интенсивной терапии. За все время ему было проведено 15 операций.

Сейчас относительно хорошо себя чувствую, — сказал пациент в разговоре с журналистами.

У Сергея были поражены сердце, почки, легкие, печень, а также были диагностированы электроожоги головы, костей лица и обеих ног. Медики отмечают, что смертность в подобных случаях составляет 40%.

23 августа в Санкт-Петербурге двухлетнего мальчика ударило током во время игры с переходником во дворе дома. Ребенка доставили в реанимацию уже в состоянии клинической смерти, после удара током он посинел.

До этого двухлетняя девочка погибла в гостинице в станице Новомышастовской Краснодарского края от удара током. Предполагается, что ребенок коснулся оголенного провода, который оказался на газоне. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть наступила за минуту.

В июле в Кызыле 17-летнего подростка ударило током во время работы на крыше спортивного магазина. Молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.