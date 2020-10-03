В Кабардино-Балкарии осквернили памятник воинам

https://static.news.ru/photo/089336ee-062e-11eb-a669-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следователи проводят проверку по факту осквернения мемориала героям Великой Отечественной войны в станице Александровская Майского района Кабардино-Балкарии.
На странице одного из сообществ в социальной сети 4 октября была опубликована видеозапись, на которой запечатлены двое молодых людей, разрушающих ударами ног элементы оформления мемориала погибшим советским воинам, — сообщили в СУ СК РФ по КБР.
Следователи планируют установить виновников и привлечь их к ответственности.
Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал полицию и российских граждан выйти на защиту памятников Владимиру Ленину от вандалов. По его словам, таким образом народ возьмёт под охрану «и памятники, и свою историю», вандалы, оскверняющие монументы вождю, «заплатят самую жёсткую цену». За последние дни сразу в нескольких российских городах неизвестные осквернили памятники Ленину: в Миассе монумент облили красной краской и написали на нём слово «убийца», в Барнауле женщина написала на постаменте, на котором стоит памятник, нецензурное слово.