В Хабаровском крае для входа в аэропорты и на вокзалы понадобится QR-код

с 1 декабря в Хабаровском крае будут введены QR-коды для входа в аэропорты и на вокзалы. Теперь при планировании поездок не только за рубеж, но и в другие регионы России нужно будет предъявлять цифровой пропуск или официально заверенный медотвод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз, распространённый пресс-службой регионального Минздрава.

Кроме того, с 1 декабря QR-код или справка переболевшего COVID-19 должны быть у всех сотрудников государственных структур. Систему пропуска рекомендуется ввести в административных зданиях органов федеральной исполнительной власти и органов местного самоуправления. Те работники, у которых есть подтверждённый медотвод, должны отправиться на удалёнку.

По данным регионального Минздрава, с 20 ноября QR-код потребуется для посетителей торговых центров, магазинов и рынков, площадь которых составляет больше тысячи квадратных метров. Требования коснутся 160 гипермаркетов и 150 магазинов Хабаровского края.

Ранее врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко поддержал введение QR-кодов для покупки авиабилетов и посадки на самолёт. По его словам, эту меру необходимо сделать обязательной, поскольку в самолёте за время полёта воздух не обеззараживается и шанс заразиться коронавирусом существенно возрастает.