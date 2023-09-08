В Эрмитаже не заметили врезавшийся в здание беспилотник

Служба безопасности Эрмитажа не сразу заметила врезавшийся в здание музея беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает «Фонтанка». Как отмечается, его нашли днем 7 сентября у Зимней канавки в центре Петербурга во время планового обхода. Уточняется, что это был обычный гражданский квадрокоптер и никакой опасности он не несет, хозяин дрона пока не объявился.

По данным источника, ранее такие инциденты случались часто, однако сейчас полеты БПЛА в Петербурге запрещены. В связи с этим служба безопасности обратилась в полицию.

Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались, — заявил собеседник «Фонтанки».

Отмечается, что летательный аппарат рухнул самостоятельно, никаких «глушилок» для этой задачи не применялось.

Ранее российский Минтранс предложил правила запуска беспилотных летательных аппаратов над российскими городами. В частности, — допускать к полету над населенными пунктами дроны на высотах менее 150 метров. Там же отмечается, что беспилотники массой до 30 кг и в пределах прямой видимости смогут летать без подачи плана передвижения.

Уточняется, что речь идет о специальных зонах полетов, которые будет установлены Минтрансом.