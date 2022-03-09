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В Электростали потратят 75 млн рублей на обустройство привокзальной площади

17:01, 09 марта 2022
В Электростали потратят 75 млн рублей на обустройство привокзальной площади Электросталь, Московская область Фото: maps.spravka-region.ru
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В подмосковном городе Электросталь обустроят привокзальную площадь, так как она является одним из общественных пространств, формирующих исторический центр города, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Начальная цена контракта — 75,7 млн рублей, сообщают «Вести Подмосковья».

Эта территория является одним из общественных пространств, которые формируют исторический центр города. Сейчас там нет элементов благоустройства, площадь нуждается в реконструкции, — уточнил Хайкин.

По данным СМИ, в рамках проекта по благоустройству площади планируется замостить пешеходные зоны тротуарной плиткой и заменить покрытие на проезжей части. Помимо этого, для горожан обустроят зелёную зону со скамейками и урнами. Также планируется построить арт-объект «Сферическая панорама» и разделить потоки общественного и личного транспорта.

Ранее стало известно, что на благоустройство Центрального парка Реутова, а также прилегающих к нему улицы Южной и Юбилейного проспекта выделили около 217 млн рублей. На территории планируют построить площадки для гольфа, пляжные сооружения и горные убежища.

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