В Екатеринбурге загорелся барак с детьми внутри

Фото: 66.mchs.gov.ru

В Екатеринбурге возник пожар в бараке площадью 120 квадратных метров, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. По имеющимся данным, в момент возгорания в помещении находились 15 человек, в том числе трое детей. Все люди успели выбраться из здания.

На площади 120 квадратных метров горел жилой дом барачного типа на четыре квартиры. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей, пострадавших нет, — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время пожар потушен. В тушении принимали участие 17 спасателей и четыре пожарных автомашины.

Ранее в Москве пожарные тушили возгорание в одном из зданий Московского энергетического института. В здании при этом находились люди. Огонь вспыхнул в вентиляционном коробе, открытое горение оперативно ликвидировали.

До этого в четырехквартирном жилом доме в Саратове взорвалась газовая плита. По данным регионального управления МЧС, пострадал один человек. Он был экстренно госпитализирован. Инцидент произошел на улице Арбатской. После взрыва вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади в один квадратный метр. В управлении уточнили, что повреждения получили стены в двух комнатах квартиры.