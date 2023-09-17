В Москве загорелось здание университета с людьми внутри Mash: в Москве загорелось здание исследовательского университета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание национального исследовательского университета загорелось в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, в одном из кабинетов на третьем этаже наблюдается задымление. Внутри находятся люди.

Как пишет Mash, здание, где произошло возгорание, расположено на Красноказарменной улице. Там находится Московский энергетический институт. По информации канала, огонь вспыхнул в вентиляционном коробе, открытое горение оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Ранее в Москве загорелась лаборатория с химикатами на территории завода «Салют», где производят корабельные радары. До этого возгорание произошло в здании Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии на улице Академика Опарина. Тогда из центра эвакуировали около 100 человек.

В начале июля на Тверском бульваре в центре Москвы загорелась крыша здания ресторана «Пушкинъ». Спасатели эвакуировали более 100 человек, включая персонал и гостей. Все близлежащие улицы заволокло дымом от пожара. Из-за работы пожарно-спасательной техники на Тверском бульваре было частично перекрыто движение.