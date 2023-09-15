Взрыв газовой плиты едва не унес жизнь россиянина Один человек пострадал при взрыве газа в четырехквартирном доме в Саратове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четырехквартирном жилом доме в Саратове произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек.

В доме на улице Арбатская произошел взрыв газа в плите, после чего вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь один квадратный метр.

С места (установлено) загорание в одноэтажном четырехквартирном доме. Площадь пожара составила один квадратный метр, повреждены стены в двух комнатах квартиры, — сообщили в МЧС.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек, его оперативно госпитализировали.

Ранее в Махачкале взорвался газ в многоэтажном доме. Хлопок был такой силы, что несколько припаркованных рядом со зданием автомобилей были уничтожены. Из горящего многоэтажного дома спасатели эвакуировали 70 человек.

Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту инцидента. Выяснилось, что дом был построен незаконно, само здание не было введено в эксплуатацию.

До этого в доме на Зеленодольской улице на юго-востоке Москвы прогремел взрыв. По данным СМИ, взорвался сейф, в котором хранились патроны для дробовика, принадлежавшие умершему отцу девушки, которая делала в квартире ремонт.