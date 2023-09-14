В Махачкале эвакуировано 70 человек из горящего дома, где взорвался газ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Спасатели эвакуировали 70 человек из горящего многоэтажного дома в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, еще десять человек спасены из огня.

На данный момент из дома эвакуировано 70 человек, 10 спасено пожарными. На месте работают 87 человек и 27 единиц техники, — говорится в заявлении.

В настоящее время около дома, где произошел взрыв, дежурят две бригады скорой помощи. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту инцидента.

Ранее стало известно, что площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Кроме этого, имелись разрушения несущих конструкций. Остававшиеся в горящем доме люди просили о помощи из окон своих квартир. Несколько припаркованных автомобилей уничтожены, их завалило обломками. По предварительной версии, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.

Недавно в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.