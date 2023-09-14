Несколько автомобилей уничтожены при взрыве газа в Махачкале

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Несколько припаркованных автомобилей уничтожены при взрыве газа в жилом доме в Махачкале, сообщил Telegram-канал «112». Судя по опубликованному видео, их завалило обломками.

Также отмечается, что пожарные продолжают бороться с огнем. По-прежнему горят несколько квартир. О судьбе их жильцов пока ничего не известно. На месте работают пять расчетов МЧС и другие оперативные службы. По предварительной версии, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.

Ранее сообщалось, что в доме, где произошел взрыв газа, остаются люди. Они просят о помощи из окон своих квартир. Площадь пожара по последним данным составляла 600 квадратных метров. Имеется разрушение несущих конструкций.

Ранее сообщалось о гибели при пожаре в Саратовской области троих малолетних детей. Их тела обнаружили пожарные после того, как справились с возгоранием. Им было два года, пять и восемь лет. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

До этого под Самарой местный житель поджег два частных дома, свой и соседский, и напал с ножом на полицейских. Отмечается, что он столкнулся с белой горячкой после выпитого алкоголя. Ранее он уже был судим за убийство, разбой и поджог чужого имущества.