Жильцы дома в Махачкале, где произошел взрыв, просят о помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жилом доме в Махачкале, где произошел взрыв газа, остаются люди, сообщил РЕН-ТВ. Площадь пожара уже достигла 600 квадратных метров.

Имеется разрушение несущих конструкций. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что хлопок газовоздушной смеси случился в квартире на четвертом этаже. После взрыва начался пожар.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадавших нет. В доме были выбиты две оконные рамы.

Также сообщалось, что житель Набережных Челнов погиб во время взрыва в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

8 августа во Владимирской области произошел пожар на предприятии по производству акриловых ванн, сообщили в пресс-службе МЧС России. Производство находится в Ковровском районе. Пожарные стараются не допустить распространение огня на соседние постройки. Площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров. Проводится наращивание группировки, которая составляет 30 человек и 6 единиц техники.