В многоквартирном доме в Энгельсе прогремел взрыв В многоквартирном доме в Энгельсе произошел взрыв газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Энгельсе в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба управления МЧС по Саратовской области. В результате происшествия пострадавших нет. В доме были выбиты две оконные рамы. На месте ЧП работают аварийно-спасательные службы города.

По данным МЧС, взрыв прогремел в 08:02 (07:02 мск) на десятом этаже дома на улице Шурова Гора.

Предварительная информация — произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире 10-этажного панельного жилого дома на 10-м этаже. Уточненная информация с места — возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Набережных Челнов погиб в результате взрыва в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Рано утром 9 февраля произошел взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. В результате ЧП обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 кв. м. Из дома эвакуировали 50 человек.