Стала известна информация о пострадавших при взрыве газа в Махачкале МЧС: при взрыве газа в Махачкале, предварительно, никто не пострадал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Махачкале, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МЧС. В настоящее время на месте происшествия бушует пожар.

Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Имеется разрушение несущих конструкций. На месте работают пять расчетов МЧС и другие оперативные службы.

Ранее стало известно, что в доме, где произошел взрыв газа, оставались люди. Они просили о помощи из окон своих квартир. Несколько припаркованных автомобилей уничтожены, их завалило обломками. По предварительной версии, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.

Недавно сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном доме в Пермском крае. Площадь распространения огня составила 140 кв. м. После тушения возгорания были обнаружены тела 56-летнего мужчины, женщины 53 лет, а также их внучек в возрасте пяти и семи лет. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В Якутске четверо погибших были обнаружены после тушения пожара в двухэтажном жилом доме. Все жертвы были взрослыми. Площадь пожара составила 50 кв. м, огнем были повреждены две квартиры.