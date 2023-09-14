Загоревшийся жилой дом в Махачкале был построен незаконно

Фото: ГУ МЧС России

Многоэтажный жилой дом в Махачкале, загоревшийся после взрыва газа, был построен незаконно, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии. Как добавил представитель местных властей, здание не было введено в эксплуатацию.

Дом построен незаконно, самострой. Он не введен в эксплуатацию, — заявили в мэрии Махачкалы.

Ранее стало известно, что площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Кроме этого, имелись разрушения несущих конструкций. Остававшиеся в горящем доме люди просили о помощи из окон своих квартир. Несколько припаркованных автомобилей уничтожены, их завалило обломками. По предварительной версии, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.

Спасатели эвакуировали из дома 70 человек. Еще десять человек спасены из огня. В настоящее время около дома, где произошел взрыв, дежурят две бригады скорой помощи. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту инцидента.

Ранее в доме на Зеленодольской улице на юго-востоке Москвы прогремел взрыв. По данным СМИ, взорвался сейф, в котором хранились патроны для дробовика, принадлежавшие умершему отцу девушки, которая делала в квартире ремонт. Москвичка решила вызвать сварщика чтобы вскрыть сейф, поскольку не знала от него код. Произошел взрыв, в результате которого рабочий получил ожоги лица и был госпитализирован, сама же девушка не пострадала.