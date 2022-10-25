В Донецке сообщили о жертвах после обстрела со стороны ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погибли мирные жители. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что имена жертв устанавливаются. По словам Кулемзина, ВСУ обстреляли Киевский район города на пересечении улицы Университетской и проспекта Памфилова.

В результате обстрела есть жертвы среди мирных жителей. Анкетные данные погибших устанавливаются, — подчеркнул глава донецкой администрации.

Telegram-канал WarGonzo публикует снимки с места событий. Отмечается, что над городом была сбита ракета HIMARS. Автор канала военкор Семен Пегов пишет, что осколки упали на оживленную улицу. По его информации, есть пострадавшие.

Как стало известно ранее, Вооруженные силы РФ ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили стоянку вертолетов в районе населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар в ДНР и Зеленый Гай в Николаевской области.