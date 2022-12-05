В ДНР ранены более десяти человек в результате обстрелов ВСУ В результате обстрелов ВСУ Донецкой Народной Республики за сутки ранены 12 граждан

Фото: МО Украины

За минувшие сутки в результате обстрелов украинской армией территории Донецкой Народной Республики получили ранения 12 мирных жителей, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Одним из пострадавших стал 15-летний подросток.

За минувшие сутки, с 08:00 4 декабря до 08:00 5 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 12 мирных жителей, — говорится в сообщении штаба.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что украинские войска нанесли два массированных удара по четырем районам Донецка. При этом ВСУ применялась как иностранная артиллерия калибра 155 мм, так и реактивные системы залпового огня «Град». В результате пострадало свыше 20 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска обстреливают Донецк в качестве мести за свои неудачи. По его словам, противник деморализован и отступает, о чем свидетельствуют обстрелы с максимальной дальности. По его словам, украинские войска обстреливают Донецк не прицельно, снаряды летят на город достаточно хаотично.