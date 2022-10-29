В Дмитрове загорелся цех с креветками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дмитрове Московской области загорелось здание хладокомбината, сообщает пресс-служба МЧС. Экстренные службы добавляют, что кровля загорелась в помещении по переработке креветок. Общая площадь пожара составляет 2400 кв. м. Информации о погибших и пострадавших нет. В настоящий момент пожарные продолжают тушить огонь, передает телеканал «Звезда»

Инцидент произошел на Внуковской улице в Дмитрове. Сигнал о возникновении пожара поступил от охранника предприятия в 17:23. По данным МЧС, в помещении загорелся производственный корпус по переработке морепродуктов площадью 30х80 м. О том, находились ли работники цеха в здании, источник не сообщает.

От охранника объекта на ЦППС Дмитровского МПСГ поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на территории промзоны по адресу: Дмитровский г. о., ул. Внуковская, д. 66. <...> К тушению пожара привлекалось 86 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 14 единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба столичного главка МЧС РФ сообщила NEWS.ru, что в центре Москвы на улице Бахрушина в трехэтажном здании старой постройки начался пожар. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 100 человек личного состава и 29 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.