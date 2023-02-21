В Дербенте убили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дербенте застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова, сообщает Telegram-канал «112». Полиция разыскивает 27-летнего Тимура Асадова и 23-летнего Абдумислима Муртазалиева, которые могут передвигаться на Lada Priora с номерами Московской области. Причины убийства не сообщаются.

Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу вышел из дома на улице Гагарина около четырех часов утра, чтобы с кем-то поговорить. Однако беседы не получилось. Оппоненты выстрелили в спортсмена и скрылись, — сказано в сообщении.

В прошлом году в Москве задержали 38-летнего охранника фитнес-клуба Максима Пахомова, выстрелившего шесть раз в казахстанского бойца ММА Багдата Дюсембаева. В отношении напавшего возбуждено уголовное дело. Стрельба произошла 17 февраля из-за конфликта, возникшего на одной из столичных парковок.

30-летний спортсмен приехал в фитнес-клуб с целью купить абонемент. Свой автомобиль он оставил около спортзала. Охранник парковки попросил Дюсембаева переставить транспортное средство и вызвал сотрудников безопасности. В результате возникла перепалка, в ходе которой охранник применил оружие.