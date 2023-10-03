ФСБ задержала мэра дагестанского Кизилюрта

Фото: mo-kizilurt.ru

Глава города Кизилюрта Магомед Юсупович Магомедов

Сотрудники ФСБ России задержали мэра Кизилюрта Магомеда Юсуповича Магомедова, сообщает Telegram-канал «МК в Дагестане» со ссылкой на собственные источники. По его данным, у следователей возникли вопросы к деятельности Магомедова на посту министра спорта Дагестана, который он занимал в период с 2012 по 2021 год. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Источники издания подчеркивают, что сотрудники ФСБ прибыли для задержания Магомедова из Москвы. В настоящее время неизвестно, предъявлялись ли ему какие-либо обвинения.

Магомед Юсупович Магомедов родился 19 апреля 1956 в селе Кикуни Республики Дагестан. В период с 1981 по 1989 год он работал тренером по вольной борьбе, затем трудился на различных должностях в Кизилюртовском торговом объединении. В 1995 году Магомедов был избран депутатом Народного собрания Дагестана, а с 1996 года он начал работать в республиканском комитете по законодательству. В городской администрации Кизилюрта политик работает с мая 2021 года.

Днем ранее, 2 октября, стало известно о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха. По данным Telegram-канала SHOT, политика якобы задержали по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг эти слухи, заявив, что в действительности Карих был вызван на допрос в рамках расследования уголовного дела.