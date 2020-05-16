В Дагестане организовали пункты гуманитарной помощи

Пресс-служба МЧС РФ сообщила о размещении пунктов гуманитарной помощи на границе Магарамкентского и Дербентского районов. Они открыты для граждан Азербайджана, которые не могут попасть на территорию своей страны.
В Республике Дагестан на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана. В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей соседнего государства, которые не могут попасть домой из-за временного закрытия государственной границы, — говорится в сообщении.
На данный момент в пункте установлены 15 палаток для проживания 210 человек. Он оснащён двумя полевыми кухнями и водовозами. Помимо этого, на территории лагеря есть пожарный пост и точка оказания медицинской помощи.
Как ранее писал NEWS.ru, власти намерены проверить Минздрав Дагестана из-за недостаточного тестирования населения на коронавирус.
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