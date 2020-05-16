В Дагестане организовали пункты гуманитарной помощи

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В Армавире сотрудники скорой помощи заявили, что так и не получили обещанные надбавки за работу с коронавирусными пациентами. Медики записали видеообращение и выложили его в Сеть.

Мы не получили обещанные выплаты. Ни врачи, ни фельдшера, ни медсестры, ни водители. Никто! Ни рубля! Ни копейки! — говорят медики. В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что все положенные...