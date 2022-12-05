В Дагестане объявили траур по экс-председателю Госсовета Магомедову

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Магомедали Магомедов

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ об объявлении 5 декабря днем траура в регионе в связи со смертью почетного председателя Госсовета республики Магомедали Магомедова, сообщает пресс-служба администрации. В этот день на всей территории Дагестана будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В связи с кончиной видного государственного деятеля Магомедали Магомедовича Магомедова, внесшего значительный вклад в развитие Республики Дагестан, сохранение мира и стабильности в регионе, выражая скорбь о невосполнимой утрате и соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 5 декабря 2022 года днем траура в Республике Дагестан, — говорится в тексте указа.

В пресс-службе главы администрации республики добавили, что создана комиссия для организации похорон экс-руководителя региона.

Магомедов скончался накануне в Махачкале в возрасте 92 лет. Он будет похоронен в родном селе Леваши 5 декабря. Магомедов руководил Дагестаном с 1994 по 2006 год. В 2019 году ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации «за особые заслуги перед государством и народом».