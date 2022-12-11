В Чите мужчине за кражу сыра назначили 4,5 года колонии строгого режима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чите мужчине за кражу сыра суд назначил четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. По версии следствия, мужчина с 4 по 29 декабря 2021 года «за пять раз смог вынести из магазина головку кисломолочного продукта».

Затем он продал сыр за небольшую цену на одном из рынков города. Ущерб от кражи оценили в 45 тысяч рублей. В прокуратуре отметили, что мужчина был неоднократно судим.

С учетом мнения прокурора, указавшего на наличие рецидива, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года шесть месяцев в исправительной колонии строго режима,— говорится в сообщении.

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