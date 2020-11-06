В Челябинской области умер высокопоставленный чиновник

https://static.news.ru/photo/d228608e-2036-11eb-9e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт администрации Пластовского муниципального района Челябинской области

Заместитель главы Пластовского района по вопросам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Галий Карамутдинов скончался в Челябинской области.

Информацию о смерти подтвердил новый глава района Андрей Пестряков.

Он болел две недели. Врачи диагностировали инфаркт и инсульт. Тесты на COVID были отрицательными. Карамутдинову был 61 год, — пояснил URA.RU Пестряков.

В сентябре от коронавируса умер руководитель Карамутдинова Александр Неклюдов, руководивший муниципалитетом более 30 лет.

Ранее экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы после травмы головы. Бывший чиновник умер на 60-м году жизни в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он был госпитализирован в больницу Калининграда, а потом его перевезли на лечение в Москву. Предположительно, ещё до перевода в столицу пациент впал в кому, писал NEWS.ru.